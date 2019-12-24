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Россия имитировала ракетный удар по эсминцу США в Черном море

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 12:54
Россия имитировала ракетный удар по эсминцу США в Черном море
Иллюстративное фото (twitter.com/natohawks)

Американский эсминец направлялся в Одессу

Россия имитировала ракетный удар по американскому эсминцу в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки - ракетный эсминец США Ross, следовавший в порт Одесса.

"Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

Россия имитировала ракетный удар по эсминцу США в Черном море

Фотоколаж (facebook.com/kpszsu)

В командования заявили, что демонстрация силы стала уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции.

Напомним, сегодня американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 зашел в одесский морской порт. Он зашел в Черное море 15 декабря. Этот корабль в 2016 году вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016".

Отметим, что начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сообщал, что Российская Федерация вряд ли пойдет на открытую военную агрессию против Украины.

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