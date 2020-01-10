Російський корабель ледь не зіткнувся з міноносцем США

Фото: міноносець USS Farragut (wikipedia.org)

Інцидент стався у четвер, 9 січня

Корабель Військово-морського флоту Росіїйської Федерації у четвер, 9 січня, ледь не допустив зіткнення з американським міноносцем USS Farragut, який здійснював патрулювання в Аравійському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 5-го флоту США в Twitter.

Як повідомляється, російський корабель, не реагуючи на попередження, підійшов на небезпечно близьку відстань до міноносця USS Farragut, який належить 5-му флоту США. В останній момент корабель РФ змінив свій курс та почав віддалятися від USS Farragut.

Міністерство оборони РФ, за даними російських ЗМІ, заперечує американську версію агресивного зближення кораблів у Аравійському морі. У російському оборонному відомстві стверджують, що USS Farragut нібито грубо порушив міжнародні правила та хотів перетнути курс російського судна.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пара російських фронтових бомбардувальників Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27, в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі. Ціллю російських літаків був ракетний есмінець США Ross, що прямував до порту Одеси.

Також РБК-Україна писало, що 17 листопада російський корабель без дозволу увійшов у територіальні води Королівства Швеція. Збройні сили Швеції розцінили дії судна РФ як порушення правил перебування на території країни.