Российский контрактник в телефонном разговоре заявил, что его удерживают в Украине, - СБУ
Российская Федерация удерживает в Украине своих военнослужащих. Эту информацию во время телефонного разговора, перехваченного СБУ, подтвердил один из оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Во время разговора контрактник уточнил, что ехал на "спецоперацию", а не на "войну". В связи с этим после окончания контракта его должны сменить, однако руководство сообщило, что военный не сможет уехать из Украины.
"Даже в Чечне никому не продлевали увольнение, всех отправляли домой... Потому что не может такого быть, чтобы перед увольнением тебе автоматически продлевали контракт", - сказал оккупант.
При этом он добавил, что его командир предупредил, что контрактник сможет вернуться домой, если получит ранение или в качестве дезертира.
"Он нам говорит, что мы вернемся домой либо грузом 200, или грузом 300, или до 12 лет - дезертиры", - заявил российский солдат.
Напомним, СБУ перехватила разговор российского оккупанта, в котором он заявил, что чувствует себя фашистом.
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