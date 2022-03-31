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Перехватили очередной разговор оккупанта: "мы сами себя чувствуем фашистами"

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 16:19
Перехватили очередной разговор оккупанта: "мы сами себя чувствуем фашистами" Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные перехватили разговор российских оккупантов, которые стоят по 30 - 40 километров от Киева. Во время разговора оккупант завил, что они чувствуют себя как фашисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".

Российский военный в перехваченном разговоре сказал, что они чувствуют себя, как фашисты и оккупанты.

"Мы все относимся к себе как к фашистам, как к оккупантам. Мы не правы в этом конфликте, это не наш конфликт", - сказал враг.

Также он заявил, что не понимает, против кого и против чего Россия воюет в Украине. Все потому, что оккупант не видит никаких нацистов в Украине.

"Мы не видим здесь нацистов. Мы не видим здесь ничего. Мы разговариваем с местными, они говорят: "да вы что, нас никогда в жизни не бомбили", - рассказал солдат.

Кроме того, оккупант рассказал, что вражеская армия выживает благодаря мародерству. Также он отметил, что в войне против Украины его рота потеряла 30% личного состава и всю технику.

Ранее мы сообщали, что российский оккупант сдался в плен ВСУ, ведь боялся, что его убьют свои же.

Также мы писали, что СБУ перехватила разговор оккупанта с женой, где она попросила, чтобы он украл ей ноутбук, кроссовки и костюм.

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