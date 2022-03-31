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Російський контрактник у телефонній розмові заявив, що його утримують в Україні, - СБУ

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Україна, Четвер 31 березня 2022 16:58
Російський контрактник у телефонній розмові заявив, що його утримують в Україні, - СБУ Фото: окупанти підтвердив, що їх утримують в Україні (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російська Федерація утримує в Україні своїх військовослужбовців. Цю інформацію під час телефонної розмови, перехопленої СБУ, підтвердив один з окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Під час розмови контрактник уточнив, що їхав на "спецоперацію", а не на "війну". У зв'язку з цим після закінчення контракту його повинні змінити, проте керівництво повідомило, що військовий не зможе виїхати з України.

"Навіть у Чечні нікому не продовжували звільнення, всіх відправляли додому... Тому що не може такого бути, щоб перед звільненням тобі автоматично продовжували контракт", - сказав окупант.

При цьому він додав, що його командир попередив, що контрактник зможе повернутися додому, якщо отримає поранення або в якості дезертира.

"Він нам каже, що ми повернемося додому або вантажем 200, або вантажем 300, або до 12 років - дезертири", - заявив російський солдат.

Нагадавши, СБУ перехопила розмову російського окупанта, в якій він заявив, що відчуває себе фашистом.

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