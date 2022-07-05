Российский и китайский корабли вошли в прилегающие воды Японии: Токио выразил протест

Официальный Токио выразил протест Пекину в связи с тем, что китайский военный корабль проплыл вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море, которые в Японии называют Сэнкаку, а в Китае соответственно Дяоюйдао.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Японские официальные лица регулярно протестуют против присутствия кораблей китайской береговой охраны в водах вблизи островов. Фрегат ВМС Китая был замечен в прилегающих водах Японии к юго-западу от одного из контролируемых Токио островов.

"Мы выразили серьезную обеспокоенность и протест китайской стороне дипломатическим путем и призвали их не допустить повторения подобных инцидентов", - заявил заместитель главного секретаря кабинета министров Сейдзи Кихара.

Кроме того, в понедельник в прилегающих водах спорных островов был замечен российский военный корабль. Прилегающими водами в международном морском праве принято считать 12-мильную полосу, которая простирается за пределы территориальных вод.