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Российский и китайский корабли вошли в прилегающие воды Японии: Токио выразил протест

Новина українською →
Токио, Вторник 05 июля 2022 05:58
Российский и китайский корабли вошли в прилегающие воды Японии: Токио выразил протест Фото: российский и китайский корабли вошли в прилегающие воды Японии (Фото: gettуimages.com)
Автор: Константин Широкун

Официальный Токио выразил протест Пекину в связи с тем, что китайский военный корабль проплыл вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море, которые в Японии называют Сэнкаку, а в Китае соответственно Дяоюйдао.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Японские официальные лица регулярно протестуют против присутствия кораблей китайской береговой охраны в водах вблизи островов. Фрегат ВМС Китая был замечен в прилегающих водах Японии к юго-западу от одного из контролируемых Токио островов.

"Мы выразили серьезную обеспокоенность и протест китайской стороне дипломатическим путем и призвали их не допустить повторения подобных инцидентов", - заявил заместитель главного секретаря кабинета министров Сейдзи Кихара.

Кроме того, в понедельник в прилегающих водах спорных островов был замечен российский военный корабль. Прилегающими водами в международном морском праве принято считать 12-мильную полосу, которая простирается за пределы территориальных вод.

Напомним, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.

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