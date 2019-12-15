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Российский канал показал интервью Зеленского после нормандской встречи

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Зеленский дал комментарий журналистам из РФ, который они анонсировали как интервью

Телеканал "Россия 1" показал комментарий президента Украины Владимира Зеленского, которое корреспонденты записали в кулуарах нормандской встречи в Париже и анонсировали его как интервью. Видео опубликовано в YouTube.

В сюжете журналисты телеканала подчеркивают, что "за последние шесть лет это было первое нормальное полноценное общение президента Украины с российскими журналистами". По словам российских корреспондентов, когда они задали вопрос президенту Украины, "охранник на секунду пытался помешать, но сам Зеленский дал полноценный развернутый ответ".

РБК-Украина писало, что 9 декабря в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

После это в росСМИ появилась информация, что Зеленский дал первое полноценное интервью журналистам из России. Позже президент Украины заявил, что интервью российскому каналу не давал.

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