ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российский "Бук" перегнали на Донбасс накануне катастрофы MH17, - обвинение

Новина українською →
Амстердам, Понедельник 20 декабря 2021 18:05
Российский "Бук" перегнали на Донбасс накануне катастрофы MH17, - обвинение Фото: суд по делу о катастрофе MH17 (nos nl photo)
Автор: Сергей Новиков

Российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет рейса MH17 в июле 2014 года, перегнали на оккупированный Донбасс накануне самой катастрофы. Предполагалось, что он поможет боевикам противостоять украинской боевой авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

По словам прокурора Варда Фердинандуссе, "Бук" был доставлен на территорию Украины из Российской Федерации через пограничный переход в Северном (Луганская область) в ночь с 16 на 17 июля 2014 года.

"Это произошло в то время, когда из России ввозилось много тяжелой техники", - отметил он.

Он также подчеркнул, что этому предшествовали призывы обвиняемых россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, которые занимали руководящие должности в так называемой "ДНР", о необходимости поставки средств ПВО для целей на большой высоте.

Прокурор отметил, что за несколько недель до катастрофы MH17 только в Донецкой области было сбито 12 украинских вертолетов и 4 самолета. При этом боевики своим оружием не могли поразить более высоко летящие украинские истребители, в результате ударов, которых несли тяжелые потери.

Также сообщается, что обвинение на суде представило данные прослушки телефонного разговора Дубинского о необходимости поставок именно ракет и ЗРК "Бук".

"Наша единственная надежда - это "Бук". И сегодня вечером приедет "Бук", и все проблемы решаются", - заявил он Олегу Пулатову, единственному обвиняемому, в отношении которого суд по MH17 идет не заочно.

Кроме того, Фердинандуссе отметил, что накануне катастрофы MH17 боевики в районе оккупированного Снежного уже сбили два украинских истребителя.

На данный момент в суде рассматривают подробный маршрут российского "Бука" до катастрофы и после нее.

Напомним, ранее сообщалось, что защита обвиняемого Олега Пулатова требовала приобщить к делу показания российского военного из 53-й курской зенитной бригады, который на момент катастрофы MH17 находился на Донбассе. Суд отказался, поскольку свидетель менял показания.

Самолет Малазийских авиалиний сбили 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. На борту были 298 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды MH17
NEWS
Кабмин утвердил минимальные цены на пластиковые пакеты
Кабмин утвердил минимальные цены на пластиковые пакеты
DAILY
Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге