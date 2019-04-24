Пограничники с начала года не пустили в Украину 2,8 тыс. россиян

Иллюстративное фото (УНИАН)

За 5 лет поток россиян в Украину уменьшился втрое

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) с начала 2019 года не пропустили в Украину свыше 2,8 тыс. граждан РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отметил глава ГНСУ Петр Цигикал, поток людей из РФ, начиная с 2014 года, уменьшился почти втрое. И если в 2014-м в Украину в течение года въезжало почти 15 млн российских граждан, то уже в 2018-м - около 5 млн.

"Этого года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в нашу страну более 2 тыс. 800 человек. В прошлом - около 10 тыс.лиц", - отметил Цигикал.

Среди тех, кто пересекает границу Украины и РФ сейчас, в основном, спортсмены, артисты, бизнесмены, люди, у которых в Украине живут родственники.

В настоящее время граждане России могут проезжать через установленные межгосударственные и международные пункты пропуска и только с загранпаспортами.

РБК-Украина писало, что в Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка”" украинских пограничников обратились двое граждан РФ, которые попросили политического убежища в Украине.

Ранее сообщалось, что співпробітники Государственной пограничной службы не пропустили на территорию Украины около 1650 граждан России за период действия военного положения в десяти областях - с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.