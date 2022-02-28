UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российский "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу

Автор: Наталья Скороход

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу с 28 февраля. Компании придется вернуть деньги пассажирам за билеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, цитирующие заявление компании.

Компания заявила, что в связи с ограничениями воздушного пространства с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает с 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов", - говорится в заявлении.

Перевозчик предложил клиентам, которые уже купили билеты в Европу, оформить возврат средств по месту покупки проездного документа.

Напомним, что Евросоюз закрыли небо для российских самолетов. Причиной решения стала война России в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСанкцииВторжение России в УкраинуАвиасообщение