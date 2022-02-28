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Російський "Аерофлот" скасував всі рейси до Європи

Автор: Наталья Скороход

Російський авіаперевізник "Аерофлот" скасував всі рейси в Європу з 28 лютого. Компанії доведеться повернути гроші пасажирам за квитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, що цитують заяву компанії.

Компанія заявила, що у зв'язку з обмеженнями повітряного простору з 28 лютого призупиняє всі рейси в Європу.

"У зв'язку з обмеженнями повітряного простору, введеними європейською владою, "Аерофлот" призупиняє з 28 Лютого 2022 року і до подальшого повідомлення польоти по мережі європейських маршрутів", - йдеться в заяві.

Перевізник запропонував клієнтам, які вже купили квитки в Європу, оформити повернення коштів за місцем покупки проїзного документа.

Нагадаємо, що Євросоюз закрили небо для російських літаків. Причиною рішення стала війна Росії в Україні.

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