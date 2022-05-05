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Российским пропагандистам запретили цитировать Кадырова

Фото: Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Некоторым пропагандистским СМИ запретили цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Перед публикацией - обязательное согласование с начальством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Такое решение было принято после конфликтов Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским. Теперь федеральным СМИ можно цитировать заявления главы Чечни "только после санкции руководства".

Корреспондент ТАСС на условиях анонимности рассказал, что в частности, агентство, например, не передавало сообщение Кадырова о 260 сдавшихся украинских морпехах.

Напомним, ранее муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов рассказал в интервью РБК-Украина, зачем "кадыровцы" снимают видео о якобы победах.

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КадыровРоссийская Федерация