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Російським пропагандистам заборонили цитувати Кадирова

Фото: Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Деяким пропагандистським ЗМІ заборонили цитувати заяви голови Чечні Рамзана Кадирова щодо перебігу війни в Україні. Перед публікацією - обов'язкове узгодження з керівництвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Таке рішення було ухвалено після конфліктів Рамзана Кадирова з прес-секретарем президента Дмитром Пєсковим та головою російської делегації на переговорах з Україною Володимиром Медінським. Тепер федеральним ЗМІ можна цитувати заяви глави Чечні "тільки після санкції керівництва".

Кореспондент ТАСС на умовах анонімності розповів, що зокрема, агентство, наприклад, не передавало повідомлення Кадирова про 260 українських морпіхів.

Нагадаємо, раніше муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, навіщо "кадирівці" знімають відео про нібито перемоги.

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КадировРосійська Федерація