В Мелитополе также угрожают лишать родительских прав, если дети не пойдут в школу
Оккупационная власть во временно захваченном Мелитополе Запорожской области заставляет родителей отправлять своих детей в школу. В случае отказа захватчики угрожают лишать людей родительских прав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.
Он отмечает, что оккупанты пытаются начать работу школ в оккупированном городе, однако начать ее они пытаются угрозами, а также давлением на родителей и учителей.
"Они сначала делают предупреждение, потом штрафуют на 40 тысяч рублей, а потом угрожают, что будут лишать родительских прав за то, что они не ходят в школу", - сказал Федоров.
Мэр Мелитополя добавил, что россияне готовы платить по 10 тысяч рублей родителям, которые по своей инициативе приведут детей в школу.
Федоров отметил, что оккупанты делают это не для того, чтобы организовать учебный процесс и давать знания детям, а для того, чтобы промывать им мозги своей пропагандой и прикрываться ими как живым щитом.
Напомним, в Мариуполе оккупанты также угрожают отбирать у родителей детей, которые не пойдут в школу.
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