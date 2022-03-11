Российским летчикам не ставят задачу применять управляемые бомбы, - пленный

"Такая возможность - применять корректируемые бомбы с лазерной системой наведения - у нас есть. Но до сих пор мы ее не применяли по причине того, что высшее командование такой задачи нам не ставило. Уже на боевой вылет определяется конкретная зарядка, если командование принимает решение о применении управляемых боеприпасов, то мы выполняем. Пока были приказы выполнять полеты только со свободно падающими бомбами", - отметил он.