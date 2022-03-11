Російським льотчикам не ставлять завдання застосовувати керовані бомби, - полонений

"Така можливість - застосовувати коректовані бомби з лазерною системою наведення - у нас є. Але досі ми її не застосовували через те, що вище командування такого завдання нам не ставило. Вже на бойовий виліт визначається конкретна зарядка, якщо командування приймає рішення про застосування керованих боєприпасів, то ми виконуємо. Поки були накази виконувати польоти тільки з вільно падаючими бомбами", - зазначив він.