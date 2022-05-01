Под российским Белгородом снова слышны взрывы: что происходит

Сообщается, что взрывы были слышны в районе села Томаровка, с его стороны поднимается столб густого дыма. Предполагается, что там могли взорваться склады с боеприпасами.

Также сообщается, что за полчаса до взрывов над Белгородом кружили вертолеты. Пока не известно, связаны ли эти события между собой.

По данным местных пабликов, сейчас перекрыт мост через Северский Донец в районе "Пикник парка". По неподтвержденной информации, на вечер якобы готовится эвакуация из города для всех желающих.

Фото: столб дыма после взрыва под Белгородом (t.me/belgorod_informant)