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Под российским Белгородом снова слышны взрывы: что происходит

Фото: столб дыма после взрыва под Белгородом (t.me/belgorod_informant)
Автор: Юлия Бойко

В районе российского города Белгород сегодня, 1 мая, снова слышны взрывы. Официальной информации от российских властей на этот счет пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-паблики.

Сообщается, что взрывы были слышны в районе села Томаровка, с его стороны поднимается столб густого дыма. Предполагается, что там могли взорваться склады с боеприпасами.

Также сообщается, что за полчаса до взрывов над Белгородом кружили вертолеты. Пока не известно, связаны ли эти события между собой.

По данным местных пабликов, сейчас перекрыт мост через Северский Донец в районе "Пикник парка". По неподтвержденной информации, на вечер якобы готовится эвакуация из города для всех желающих.

Фото: столб дыма после взрыва под Белгородом (t.me/belgorod_informant)

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост, причины инцидента устанавливаются.

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