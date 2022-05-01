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Під російським Бєлгородом знову чути вибухи: що відбувається

Фото: стовп диму після вибуху під Бєлгородом (t.me/belgorod_informant)
Автор: Юлія Бойко

У районі російського міста Бєлгород сьогодні, 1 травня, знову чутно вибухи. Офіційної інформації від російської влади на цей рахунок поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-паблики.

Повідомляється, що вибухи були чутні в районі села Томарівка, з його боку піднімається стовп густого диму. Передбачається, що там могли вибухнути склади з боєприпасами.

Також повідомляється, що за півгодини до вибухів над Бєлгородом кружляли вертольоти. Поки не відомо, чи пов'язані ці події між собою.

За даними місцевих пабліків, зараз перекрито міст через Сіверський Донець в районі "Пікнік парку". За непідтвердженою інформацією, на вечір нібито готується евакуація з міста для всіх охочих.

Фото: стовп диму після вибуху під Бєлгородом (t.me/belgorod_informant)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Курській області біля кордону з Україною обвалився залізничний міст, причини інциденту встановлюються.

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