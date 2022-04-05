Под российским Белгородом произошел взрыв

По ее словам, звук взрыва, похожий на хлопок, был слышан примерно в 19:50 на территории Красногвардейского района.

"Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего", - пишет она в своем Telegram.

Куташова отметила, что в районе "все спокойно", не зафиксированы разрушения, пострадавших тоже нет.

"Мы точно понимаем, что это не обстрел", - добавила она.