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Под Белгородом возле границы с Украиной прогремели два взрыва, - очевидцы

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Белгород, Воскресенье 03 апреля 2022 14:39
Под Белгородом возле границы с Украиной прогремели два взрыва, - очевидцы Фото: под Белгородом снова взрывы (belive.ru)
Автор: Александр Мороз

В районе российского Белгорода недалеко от границы с Украиной прогремели два взрыва. Они произошли через несколько дней после того, как российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в нанесении удара по нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в домах в самом Белгороде задребезжали окна.

Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.

"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", - отметил он.

Напомним, ранее российская сторона заявляла о якобы выпущенной ракете с территории Украины, которая упала под Белгородом. Но, по данным расследователей, она была запущена с российской территории.

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