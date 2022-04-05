Під російським Бєлгородом стався вибух

У російській Бєлгородській області в Красногвардійському районі стався вибух. В результаті події руйнувань і постраждалих немає.
Про це 5 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови району Анну Куташову.
За її словами, звук вибуху, схожий на хлопок, було чути приблизно о 19:50 на території Красногвардійського району.
"Уповноважені співробітники провели перевірку за даним фактом. Встановлюємо причину події", - пише вона у своєму Telegram.
Куташова зазначила, що в районі "все спокійно", не зафіксовані руйнування, постраждалих теж немає.
"Ми точно розуміємо, що це не обстріл", - додала вона.
Раніше повідомлялося, що 3 квітня під Бєлгородом в РФ біля кордону з Україною прогриміли два вибухи.
Нагадаємо також, раніше російська сторона заявляла про нібито випущену ракету з території України, яка впала під Бєлгородом. Але, за даними розслідувачів, вона була запущена з російської території.
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