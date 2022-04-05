Під російським Бєлгородом стався вибух

За її словами, звук вибуху, схожий на хлопок, було чути приблизно о 19:50 на території Красногвардійського району.

"Уповноважені співробітники провели перевірку за даним фактом. Встановлюємо причину події", - пише вона у своєму Telegram.

Куташова зазначила, що в районі "все спокійно", не зафіксовані руйнування, постраждалих теж немає.

"Ми точно розуміємо, що це не обстріл", - додала вона.