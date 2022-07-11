В российских войсках участились случаи дезертирства и саботажа, - Генштаб

В российских войсках в последнее время участились случаи дезертирства и неповиновения командованию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Сообщается, что силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия, и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.
"В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Генштаб опубликовал сводку с фронтов на вечер 11 июля. В частности, сегодня удалось отбить наступление россиян на Марьинку и штурм под Славянском.
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