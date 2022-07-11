У російських військах почастішали випадки дезертирства і саботажу, - Генштаб

У російських військах останнім часом почастішали випадки дезертирства і непокори командуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії, і готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

"У підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства і відкритої непокори командуванню", - йдеться в повідомленні.