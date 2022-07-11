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У російських військах почастішали випадки дезертирства і саботажу, - Генштаб

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Київ, Понеділок 11 липня 2022 20:24
У російських військах почастішали випадки дезертирства і саботажу, - Генштаб Фото: російські військові все частіше дезертирують (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

У російських військах останнім часом почастішали випадки дезертирства і непокори командуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії, і готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

"У підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства і відкритої непокори командуванню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Генштаб опублікував зведення з фронтів на вечір 11 липня. Зокрема, сьогодні вдалося відбити наступ росіян на Мар'їнку і штурм під Слов'янськом.

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