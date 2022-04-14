Российских военных обеспечивают списанными бронежилетами, - разведка

Россия мобилизованных военных обеспечивает списанными бронежилетами. В частности, ткань бронежилетов практически полностью сгнила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовывают наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию списанный хлам.
Сообщается, что 12 марта российская железная дорога доставила мобилизованным военным груз с 5006 единицами бронежилетов. Однако, при прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины заржавели.
"Бронежилеты были сняты с длительного хранения", где они годами лежали в условиях высокой влажности. Сейчас эта "защита" физически не способна кого - либо реально защитить", - говорится в сообщении.
Кроме того, как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные, пока неизвестно.
Ранее мы сообщали, что Россия планировала захватить Киев под видом военных учений.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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