Российских военных обеспечивают списанными бронежилетами, - разведка

Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовывают наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию списанный хлам.

Сообщается, что 12 марта российская железная дорога доставила мобилизованным военным груз с 5006 единицами бронежилетов. Однако, при прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины заржавели.

"Бронежилеты были сняты с длительного хранения", где они годами лежали в условиях высокой влажности. Сейчас эта "защита" физически не способна кого - либо реально защитить", - говорится в сообщении.

Кроме того, как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные, пока неизвестно.

Российских военных обеспечивают списанными бронежилетами (t.me/DIUkraine)