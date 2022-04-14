Російських військових забезпечують списаними бронежилетами, - розвідка

Військовослужбовці РФ, коштом яких доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують в якості спорядження непридатний до використання списаний мотлох.

Повідомляється, що 12 березня російська залізниця доправила мобілізованим військовим вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. Однак, при прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

"Бронежилети було знято з "тривалого зберігання", де вони протягом років лежали в умовах високої вологості. Наразі цей "захист" фізично не здатен будь-кого реально захистити", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як на такі постачання відреагували російські мобілізовані, наразі невідомо.

Російських військових забезпечують списаними бронежилетами (t.me/DIUkraine)