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Российских военных обеспечивают списанными бронежилетами, - разведка

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 16:29
Российских военных обеспечивают списанными бронежилетами, - разведка Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия мобилизованных военных обеспечивает списанными бронежилетами. В частности, ткань бронежилетов практически полностью сгнила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовывают наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию списанный хлам.

Сообщается, что 12 марта российская железная дорога доставила мобилизованным военным груз с 5006 единицами бронежилетов. Однако, при прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины заржавели.

"Бронежилеты были сняты с длительного хранения", где они годами лежали в условиях высокой влажности. Сейчас эта "защита" физически не способна кого - либо реально защитить", - говорится в сообщении.

Кроме того, как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные, пока неизвестно.

Российских военных обеспечивают списанными бронежилетами, - разведкаРоссийских военных обеспечивают списанными бронежилетами, - разведкаРоссийских военных обеспечивают списанными бронежилетами, - разведкаРоссийских военных обеспечивают списанными бронежилетами, - разведкаРоссийских военных обеспечивают списанными бронежилетами (t.me/DIUkraine)

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Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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