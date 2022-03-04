Российских военных частично выбили из Николаева, - ОГА

Российских военных частично выбили из Николаева, однако бои продолжаются. Украинские защитники полностью отбили аэропорт Кальбакино, однако враг вновь пошел в контрнаступление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Выбили мы их немного, но бои продолжаются, комментировать не могу, то есть уже на окраинах, но по городу - выбили", - заявил Ким.

В 17:34 украинские защитники заявили о том, что им удалось отбить аэродром Кульбакино от российских захватчиков.

Однако уже в 17:50 военные России пошли в контрнаступление.

Глава ОГА призвал гражданских не выходить на улицы.