Российских военных частично выбили из Николаева, - ОГА
Российских военных частично выбили из Николаева, однако бои продолжаются. Украинские защитники полностью отбили аэропорт Кальбакино, однако враг вновь пошел в контрнаступление.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.
"Выбили мы их немного, но бои продолжаются, комментировать не могу, то есть уже на окраинах, но по городу - выбили", - заявил Ким.
В 17:34 украинские защитники заявили о том, что им удалось отбить аэродром Кульбакино от российских захватчиков.
Однако уже в 17:50 военные России пошли в контрнаступление.
Глава ОГА призвал гражданских не выходить на улицы.
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