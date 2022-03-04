Російських військових частково вибили з Миколаєва, - ОДА
Російських військових частково вибили з Миколаєва, однак бої продовжуються. Українські захисники повністю відбили аеропорт Кальбакине, однак ворог знов пішов у контрнаступ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
"Вибили ми їх трохи, але бої продовжуються, коментувати не можу, тобто вже на окраїнах, але по місту - вибили", - заявив Кім.
О 17:34 українські захисники заявили про те, що їм вдалося відбити аеродром Кульбакине від російських загарбників.
Однак вже о 17:50 військові Росії пішли у контрнаступ.
Голова ОДА закликав цивільних не виходити на вулиці.
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