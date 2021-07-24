Российских свидетелей по делу MH17 могут депортировать из Нидерландов

Сообщается, что семейная пара сбежала в Нидерланды и предоставила конфиденциальную информацию о катастрофе MH17, но только через два года после того, как прибыла в страну.

Нидерландская миграционная служба (IND) считает, что они должны были поделиться информацией о MH17 сразу после прибытия в Нидерланды. На этом основании им отказали в предоставлении убежища, решение подтвердил суд.

На сегодня пара нелегально проживает в Нидерландах в ожидании депортации в Россию.

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Как пишет газета De Volkskrant, в июле 2014 года россиянка Елена услышала телефонный разговор начальника ее молодого человека Игоря об одном из причастных к катастрофе MH17. Из этого разговора она поняла, что тот общался с членом семьи одного из главарей "ЛДНР", который хвастался тем, что из "Бука" удалось сбить большой самолет.

Позже ей стало известно, что компания Игоря работает как прикрытие для российских боевиков на территории Украины, а его начальник хранил фальшивые украинские паспорта, под которыми те проникали на Донбасс. Затем Елена устроилась в администрацию компании и сделала копии нескольких паспортов.

Примерно в то же время у молодого человека возникли проблемы на работе, ему не платили деньги. В дальнейшем его обвинили в выводе денег компании на свой личный счет, после чего Игорь заявил, что Елене известно об украинских паспортах. Паре начали угрожать представители ФСБ, а Игоря несколько раз избивали и угрожали убийством.

В Нидерландах Елена заявила, что не раскрыла информацию о катастрофе MH17 сразу, поскольку боялась за безопасность родственников в России. С ней провели три интервью, и следственная группа восприняла показания всерьез. Но миграционная служба не поверила и не считает, что для них есть угроза преследования в России.