Російських свідків у справі MH17 можуть депортувати з Нідерландів

Повідомляється, що сімейна пара втекла до Нідерландів і надала конфіденційну інформацію про катастрофу MH17, але тільки через два роки після того, як прибула до країни.

Нідерландська міграційна служба (IND) вважає, що вони повинні були поділитися інформацією про MH17 відразу після прибуття до Нідерландів. На цій підставі їм відмовили в наданні притулку, рішення підтвердив суд.

На сьогодні пара нелегально проживає в Нідерландах в очікуванні депортації в Росію.

Подробиці

Як пише газета De Volkskrant, в липні 2014 року росіянка Олена почула телефонну розмову начальника її хлопця Ігоря про одного з причетних до катастрофи MH17. З цієї розмови вона зрозуміла, що той спілкувався з членом сім'ї одного з ватажків "ЛДНР", який хвалився тим, що з "Бука" вдалося збити великий літак.

Пізніше їй стало відомо, що компанія Ігоря працює як прикриття для російських бойовиків на території України, а його начальник зберігав фальшиві українські паспорти, під якими ті проникали на Донбас. Потім Олена влаштувалася в адміністрацію компанії і зробила копії декількох паспортів.

Приблизно в той же час у Ігоря виникли проблеми на роботі, йому не платили гроші. Надалі його звинуватили у виведенні грошей компанії на свій особистий рахунок, після чого він заявив, що Олені відомо про українські паспорти. Парі почали погрожувати представники ФСБ, а Ігоря кілька разів били і погрожували вбивством.

У Нідерландах Олена заявила, що не розкрила інформацію про катастрофу MH17 відразу, оскільки боялася за безпеку родичів в Росії. З нею провели три інтерв'ю, і слідча група сприйняла свідчення всерйоз. Але міграційна служба не повірила і не вважає, що для них є загроза переслідування в Росії.