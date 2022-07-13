Российских складов стало меньше, но активизировались ДРГ: ситуация в Луганской области

"Нет, российская армия не прекращает обстрелов. Однако, скорее всего, бережет существующие запасы снарядов, потому что их поставки прерваны работой нашего нового дальнобойного оружия. Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске. Сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно. Назад вперед вновь идут ДРГ оккупантов, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне", - пишет Гайдай.

По его словам, россияне давят не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и с Изюмского направления.

"Конечно, до тех населенных пунктов Луганщины, которые мы еще держим, оттуда далеко. Но это угрожает крупным городам Донетчины, и, соответственно, может нарушить или потребовать перестроить наши защитные укрепления. Опасность оттуда нельзя исключать", - отметил Гайдай.

При этом он рассказал, что не прекращается авиационное и артиллерийское давление врага в районах административных границ областей. В частности, по Верхнекаменскому и Белогоровке.

"Всего за сутки нанесено четыре ракетных и два авиационных удара. Артиллерия оккупантов тоже не прекращает разрушения этих и близлежащих населенных пунктов. 12 июля россияне 13 раз применяли этот вид оружия в сторону мирных домов", - сообщил Гайдай.

Напомним, ранее стало известно, что благодаря получению дальнобойной оружия ВСУ с конца июня уничтожили 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск. Речь идет об ударах в 5-75 км от фронта.

Добавим, недавно украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.

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