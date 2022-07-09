Из-за российских шпионов. ЕС построит бункер для секретных переговоров

Европейский союз планирует построить бункер в Брюсселе стоимостью 8 млн евро. В нем будут проходить секретные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver

Согласно меморандуму ЕС с описанием проекта, в бункере смогут разместиться около 100 человек - до 34 лидеров и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал.

Предполагается, что бункер позволит проводить секретные переговоры и обеспечит защиту от российских и других шпионов. Он будет оснащен своей собственной связью с большим экраном и микрофонами, подключенными к безопасным кабинам для 30 переводчиков.

Зал заседаний будет закрыт сертифицированным НАТО изолирующим каркасом, который защитит от электромагнитных и радиоволн, которые можно перехватывать дистанционно.

Сообщается, что даже уборщики должны будут получить допуск безопасности SECRET EU, чтобы попасть внутрь. Он дается тем, кого допускают к чувствительной для интересов ЕС информации.

Участники секретных переговоров должны будут оставить свои смартфоны и другие гаджеты в звуконепроницаемых шкафчиках за пределами бункера.

Объект планируется построить до 2024 года в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проводятся саммиты. Точное место еще не определено.

Как пишет EUobserver, решение о строительстве бункера была принято на фоне вторжения России в Украину и планов создать объединенные вооруженные силы ЕС и НАТО. Также сообщается, что недавно Бельгия выслала двух российских шпионов, которые специализировались на перехвате сигналов. Однако Китай и Израиль также были замешаны в скандалах с прослушиванием чиновников ЕС в последние годы.