Через російських шпигунів. ЄС побудує бункер для секретних переговорів

Європейський союз планує побудувати бункер в Брюсселі вартістю 8 млн євро. У ньому будуть проходити секретні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver

Згідно з меморандумом ЄС з описом проекту, в бункері зможуть розміститися близько 100 осіб - до 34 лідерів і 34 протоколістів, а також технічний і обслуговуючий персонал.

Передбачається, що бункер дозволить проводити секретні переговори і забезпечить захист від російських та інших шпигунів. Він буде оснащений власним зв'язком з великим екраном та мікрофонами, підключеними до безпечних кабін для 30 перекладачів.

Зал засідань буде закрито сертифікованим НАТО ізолюючим каркасом, який захистить від електромагнітних і радіохвиль, які можна перехоплювати дистанційно.

Повідомляється, що навіть прибиральники матимуть отримати допуск безпеки SECRET EU, щоб потрапити всередину. Він дається тим, кого допускають до чутливої для інтересів ЄС інформації.

Учасники секретних переговорів повинні залишити свої смартфони та інші гаджети в звуконепроникних шафках за межами бункера.

Об'єкт планується побудувати до 2024 року в комплексі Ради ЄС в Брюсселі, де вже проводяться саміти. Точне місце ще не визначено.

Як пише EUobserver, рішення про будівництво бункера було прийнято на тлі вторгнення Росії до України і планів створити об'єднані збройні сили ЄС і НАТО. Також повідомляється, що нещодавно Бельгія вислала двох російських шпигунів, які спеціалізувалися на перехопленні сигналів. Однак Китай і Ізраїль також були замішані в скандалах з прослуховуванням чиновників ЄС в останні роки.