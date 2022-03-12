UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком

Автор: Наталья Юрченко

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX начала отключать Россию от скоростного интернета. Теперь российские провайдеры будут работать через Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"LINX отключает ключевых провайдеров РФ (Ростелеком, Мегафон) от международного обмена трафиком. Теперь трафик пойдет через Азию, следовательно ожидаются джиттеры, задержки, падение пингов", - отметил он.

Напомним, недавно в России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.

Кроме того, в Российской Федерации отключили монетизацию YouTube.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину