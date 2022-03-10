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Россиянам отключили монетизацию на YouTube

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Киев, Четверг 10 марта 2022 10:51
Россиянам отключили монетизацию на YouTube Фото: россиянам отключили монетизацию на YouTube (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

YouTube отключил монетизацию для пользователей на территории России. Ограничения также будут касаться YouTube Premium и Music Premium.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"YouTube отключил монетизацию для пользователей из России. Введенные ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также функции спонсорства, суперстикеров и суперчата", - написал Федоров.

Напомним, недавно в России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.

Также недавно видеохостинг YouTube удалил личный канал российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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