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Российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком

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Россия, Суббота 12 марта 2022 11:32
Российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком Фото: Россию отключают от международного обмена трафиком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX начала отключать Россию от скоростного интернета. Теперь российские провайдеры будут работать через Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"LINX отключает ключевых провайдеров РФ (Ростелеком, Мегафон) от международного обмена трафиком. Теперь трафик пойдет через Азию, следовательно ожидаются джиттеры, задержки, падение пингов", - отметил он.

Напомним, недавно в России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.

Кроме того, в Российской Федерации отключили монетизацию YouTube.

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