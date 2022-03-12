Російських провайдерів відключають від міжнародного обміну трафіком
Лондонська точка обміну інтернет-трафіком LINX почала відключати Росію від швидкісного інтернету. Тепер російські провайдери будуть працювати через Азію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"LINX відключає ключових провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік піде через Азію, отже очікуються джітери, затримки, падіння пінгів", - зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно в Росії заблокували соціальну мережу Twitter і відеохостинг YouTube. Також перестав працювати сервіс бронювання готелів Booking.
Крім того, в Російській Федерації відключили монетизацію YouTube.
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