ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Заяви Зеленського Новини Києва Новини Харкова Новини Маріуполя Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російських провайдерів відключають від міжнародного обміну трафіком

Новость на русском →
Росія, Субота 12 березня 2022 11:32
Російських провайдерів відключають від міжнародного обміну трафіком Фото: Росію відключають від міжнародного обміну трафіком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Лондонська точка обміну інтернет-трафіком LINX почала відключати Росію від швидкісного інтернету. Тепер російські провайдери будуть працювати через Азію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"LINX відключає ключових провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік піде через Азію, отже очікуються джітери, затримки, падіння пінгів", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно в Росії заблокували соціальну мережу Twitter і відеохостинг YouTube. Також перестав працювати сервіс бронювання готелів Booking.

Крім того, в Російській Федерації відключили монетизацію YouTube.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть