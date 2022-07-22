В российских подразделениях процветают анархия и коррупция, - перехват разведки

Среди российских подразделений процветает анархия и коррупция, поэтому многие отказываются воевать и хотят вернуться в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал жене, что солдат, которые отказываются, угрожают отправить в концлагерь в так называемую "ЛНР".
По его словам, многие военные ничего не делают, "гонят самогонку" и пьянствуют. В подразделениях процветает анархия и коррупция.
В то же время оккупанты несут значительные потери. В частности, в результате атаки БПЛА девять военнослужащих ранены, командир погиб. Но оккупант заявил, что он "на своем месте".
"Пока такого не произошло, чтобы отказываться. Ну да, стреляют, убивают, ранят и так далее. Не знаю, как это объяснить, но меня еще ощущение не покинуло, что я здесь на своем месте", - заявил российский солдат.
Напомним, в Беларуси граждан агитируют подписывать контракт с российскими частными военными компаниями.
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