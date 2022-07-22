UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российских подразделениях процветают анархия и коррупция, - перехват разведки

Фото: оккупант рассказал о настроениях российских войск (Getty Имадеѕя)
Автор: Наталья Юрченко

Среди российских подразделений процветает анархия и коррупция, поэтому многие отказываются воевать и хотят вернуться в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал жене, что солдат, которые отказываются, угрожают отправить в концлагерь в так называемую "ЛНР".

По его словам, многие военные ничего не делают, "гонят самогонку" и пьянствуют. В подразделениях процветает анархия и коррупция.

В то же время оккупанты несут значительные потери. В частности, в результате атаки БПЛА девять военнослужащих ранены, командир погиб. Но оккупант заявил, что он "на своем месте".

"Пока такого не произошло, чтобы отказываться. Ну да, стреляют, убивают, ранят и так далее. Не знаю, как это объяснить, но меня еще ощущение не покинуло, что я здесь на своем месте", - заявил российский солдат.

Напомним, в Беларуси граждан агитируют подписывать контракт с российскими частными военными компаниями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в Украине