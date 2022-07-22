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У російських підрозділах процвітають анархія та корупція, - перехоплення розвідки

Фото: окупант розповів про настрої російських військ (Getty Imagesя)
Автор: Наталія Юрченко

Серед російських підрозділів процвітає анархія та корупція, тому багато відмовляються воювати і хочуть повернутися до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів дружині, що солдатів, які відмовляються, погрожують відправити у концтабір у так звану "ЛНР".

За його словами, багато військових нічого не роблять, "гонять самогонку" та пиячать. В підрозділах процвітає анархія та корупція.

Водночас окупанти зазнають значних втрат. Зокрема, внаслідок атаки БПЛА дев'ять військовослужбовців поранено, командир загинув. Але окупант заявив, що він "на своєму місці".

"Поки такого не відбулося, щоб відмовлятися. Ну так, стріляють, убивають, ранять і так далі. Не знаю, як це пояснити, але мене ще відчуття не покинуло, що я тут на своєму місці", - заявив російський солдат.

Нагадаємо, у Білорусі громадян агітують підписувати контракт з російськими приватними воєнними компаніями.

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