У російських підрозділах процвітають анархія та корупція, - перехоплення розвідки

У черговій перехопленій розмові окупант розповів дружині, що солдатів, які відмовляються, погрожують відправити у концтабір у так звану "ЛНР".

За його словами, багато військових нічого не роблять, "гонять самогонку" та пиячать. В підрозділах процвітає анархія та корупція.

Водночас окупанти зазнають значних втрат. Зокрема, внаслідок атаки БПЛА дев'ять військовослужбовців поранено, командир загинув. Але окупант заявив, що він "на своєму місці".

"Поки такого не відбулося, щоб відмовлятися. Ну так, стріляють, убивають, ранять і так далі. Не знаю, як це пояснити, але мене ще відчуття не покинуло, що я тут на своєму місці", - заявив російський солдат.