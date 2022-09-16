Для российских олигархов предлагали создать "Фонд покаяния" и откупиться от санкций

"Такие обсуждения были, но не внутри страны, а на уровне наших международных партнеров. Они предложили рассмотреть эту идею. Здесь нужна модель, которая будет утверждена на уровне всех стран-партнеров", - сказал Арахамия.

По словам нардепа, возможность откупиться может быть допустима не для всех, а лишь для отдельных олигархов – для граждан РФ, чей бизнес находится не в России, а в других странах.

"Возможно, она может работать с бизнесменами, у которых есть гражданство РФ, но весь бизнес находится в других странах. Фактически от санкций страдает не российский бюджет, а, например, британский. Если такой бизнесмен готов отдать на восстановление Украины определенную сумму, то я отношусь к этому толерантно. Если речь идет о бизнесменах, уплачивающих налоги в России и тем самым финансирующих войну в Украине, то я против", - подчеркнул депутат.