Для російських олігархів пропонували створити "Фонд покаяння" та відкупитися від санкцій

"Такі обговорення були, але не всередині країни, а на рівні наших міжнародних партнерів. Вони запропонували розглянути цю ідею. Тут потрібна модель, яку буде затверджено на рівні всіх країн-партнерів", - сказав Арахамія.

За словами нардепа, можливість відкупитися може бути допустимою не для всіх, а лише для окремих олігархів – для громадян РФ, чий бізнес знаходиться не в Росії, а в інших країнах.

"Можливо, вона може працювати з бізнесменами, які мають громадянство РФ, але весь бізнес перебуває в інших країнах. Фактично від санкцій страждає не російський бюджет, а, наприклад, британський. Якщо такий бізнесмен готовий віддати на відновлення України певну суму, то я ставлюся до цього толерантно. Якщо йдеться про бізнесменів, які сплачують податки в Росії і тим самим фінансують війну в Україні, то я проти", - наголосив депутат.