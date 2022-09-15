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Нацелились на российскую оборонку и причастных к войне: Блинкен о новых санкциях

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Четверг 15 сентября 2022 22:48
Нацелились на российскую оборонку и причастных к войне: Блинкен о новых санкциях Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США нацелились на российскую оборонно-промышленную базу и нарушителей прав человека и ввели очередные санкции 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня мы приняли меры против тех, кто финансирует, поставляет и ведет неспровоцированную войну России против Украины", - говорится в заявлении.

По словам Блинкена, США таким образом увеличивают цену президенту РФ Владимиру Путину за войну против Украины.

"Госдепартамент определил, среди прочего, пятерых российских доверенных лиц, которые контролировали конфискацию или кражу сотен тысяч тонн украинского зерна, что обострило продовольственную безопасность во всем мире", - добавил Блинкен.

В частности, в список попал глава Чечни Рамзан Кадыров, три его жены, три взрослые дочери и двоюродный брат.

Также санкции ввели против российской неонацистской группировки "Русич" и его руководителей Алексея Мильчакова и Яна Петровского. Также под ограничения потравили фейковые "судьи" из оккупированного Крыма и детская омбудсменка РФ Мария Львова-Белова. По информации США, именно она руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в РФ.

Напомним, что сегодня США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи.

Также США заявили, что будут вводить санкции за использование российской платежной системы "Мир".

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