Российских оккупантов вместе с семьями переселяют в Херсон, - ОК "ЮГ"

Российских оккупантов вместе с семьями переселяют в захваченный Херсон и другие города области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "ЮГ".

Сообщается, что в Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда.

"Сами же семьи оккупантов не скрывают своего восторга от уровня жизни в Херсонской области, который даже в условиях более 100-дневной оккупации в разы выше их родных российских регионов", - говорится в сообщении.