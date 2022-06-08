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Оккупанты в Херсонской области готовятся праздновать день России при отсутствии сторонников

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Херсонская область, Среда 08 июня 2022 02:56
Оккупанты в Херсонской области готовятся праздновать день России при отсутствии сторонников Фото: оккупанты в Херсонской области готовятся праздновать день России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты в Херсонской области приступили к подготовке к празднованию дня России. При этом сторонников среди населения захватчики не имеют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что Херсон регулярно покрывают проукраинские и антиоккупационные листовки, повсюду появляются государственные флаги Украины.

"В самом временно оккупированном Херсоне так называемая администрация готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума, однако сторонников среди населения почти нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Бериславском районе Херсонской области тяжелая ситуация из-за невозможности доставить туда гуманитарные грузы.

Отмечается, что на защите южных рубежей украинские военные нанесли 4 удара по скоплению сил врага, уничтожив российскую технику и склад боеприпасов.

Напомним, в оккупированном Херсоне произошел взрыв в кафе. Российские СМИ заявили об инциденте возле так называемой "администрации" коллаборантов.

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