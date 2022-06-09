Російських окупантів разом з сім'ями переселяють до Херсона, - ОК "Південь"

Російських окупантів разом з сім'ями переселяють в захоплений Херсон та інші міста області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".
Повідомляється, що в Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди.
"Самі ж сім'ї окупантів не приховують свого захоплення від рівня життя в Херсонській області, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вище їх рідних російських регіонів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Херсонській області готуються святкувати день Росії.
Російське видання "Медуза" з посиланням на джерела в адміністрації президента Росії пише, що Кремль має намір об'єднати захоплений південь і схід України в один "федеральний округ".
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