RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російських окупантів разом з сім'ями переселяють до Херсона, - ОК "Південь"

Фото: російські окупанти переселяються в Херсон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російських окупантів разом з сім'ями переселяють в захоплений Херсон та інші міста області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Повідомляється, що в Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди.

"Самі ж сім'ї окупантів не приховують свого захоплення від рівня життя в Херсонській області, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вище їх рідних російських регіонів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Херсонській області готуються святкувати день Росії.

Російське видання "Медуза" з посиланням на джерела в адміністрації президента Росії пише, що Кремль має намір об'єднати захоплений південь і схід України в один "федеральний округ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонская областьВійна Росії проти України