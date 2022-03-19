UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От российских обстрелов в Донецкой области вчера больше всего пострадал Краматорск

Фото: от обстрелов в Донецкой области вчера больше всего пострадал Краматорск (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере 12 человек убили российские захватчики 18 марта в Донецкой области. Больше всего пострадал Краматорск, там 5 жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

В Авдеевке россияне убили 2 и ранили 4 человека, в Покровске - убили 1 человека и ранили 6 человек.

Есть один пострадавший в Степном и один в Бахмуте.

Кроме того, удалось уточнить информацию о 4 погибших и 1 раненом в Мариуполе и 1 погибшем в Нетайлово.

Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе сейчас установить невозможно.

Напомним, что из-под завалов драматического театра в Мариуполе удалось эвакуировать 130 человек, однако сотни жителей остаются заблокированными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину