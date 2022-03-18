Зеленский об обстреле театра в Мариуполе: спасли 130 человек, еще сотни под завалами

"Удалось спасти из Мариуполя уже более 35 тысяч человек. Продолжаются спасательные работы на месте подрыва оккупантами театра, в котором мариупольцы прятались от обстрелов, использовали его как укрытие. На это время удалось спасти около 130 человек, но под завалами находятся еще сотни мариупольцев. Несмотря на обстрелы, мы будем продолжать спасательные работы", - заявил Зеленский.