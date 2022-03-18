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Зеленский об обстреле театра в Мариуполе: спасли 130 человек, еще сотни под завалами

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Мариуполь, Пятница 18 марта 2022 16:13
Зеленский об обстреле театра в Мариуполе: спасли 130 человек, еще сотни под завалами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-под завалов драматического театра в Мариуполе эвакуировали 130 человек. Еще сотни людей остаются заблокированными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Удалось спасти из Мариуполя уже более 35 тысяч человек. Продолжаются спасательные работы на месте подрыва оккупантами театра, в котором мариупольцы прятались от обстрелов, использовали его как укрытие. На это время удалось спасти около 130 человек, но под завалами находятся еще сотни мариупольцев. Несмотря на обстрелы, мы будем продолжать спасательные работы", - заявил Зеленский.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты сбросили авиабомбу на драматический театр, где находились сотни детей и женщин. К счастью, бомбоубежище выдержало.

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