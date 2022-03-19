Від російських обстрілів у Донецькій області вчора найбільше постраждав Краматорськ

В Авдіївці росіяни вбили 2 і поранили 4 людини, в Покровську - вбили 1 людину і поранили 6 осіб.

Є один потерпілий у Степовому та один у Бахмуті.

Крім того, вдалося уточнити інформацію про 4 загиблих і 1 пораненого в Маріуполі і 1 загиблого в Нетайлово.

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі зараз встановити неможливо.